"Latające statki". Można je dostrzec nad Bałtykiem

Na zdjęciu faktycznie widać okręty jakby lewitowały nad linią wodą. Odpowiada za to zjawisko fizyczne, jakim jest miraż morski. To właśnie ono odpowiada za to, że obserwator może odnieść wrażenie, iż ważące dziesiątki ton statki unoszą się. Choć fotografia, która przedstawia iluzję optyczną pochodzi z 2024 r., to zjawisko jest powszechne i przy odrobinie szczęścia można spodziewać się jego obserwacji w nadchodzących miesiącach podczas wyjazdów nad Bałtyk.