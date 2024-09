Pojawiły się tam pierwszy raz od 22 lat. Ich obecność rozwścieczyła Chiny

Jak wynika z informacji publikowanych przez amerykańskie oraz azjatyckie źródła były to fregata "Baden-Wuerttemberg" oraz statek zaopatrzeniowy "Frankfurt am Main". "Baden-Wuerttemberg" to jednostka o wyporności 7200 ton, która mierzy 149 m długości oraz 18,8 metra szerokości. Jest w stanie osiągać prędkość maksymalną 26 węzłów (48 km/h) i operować w zasięgu do 4000 mil morskich.