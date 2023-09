Pojawiły się nad Bałtykiem. Mają jeden cel

W misji NATO udział wezmą dwa amerykańskie samoloty E-3 Sentry. Przyjmie je port lotniczy Szawle na Litwie. To właśnie ten kraj stanie się nową, tymczasową bazą dla cennych maszyn zwiadowczych. Z oficjalnego komunikatu NATO wynika, że pierwszy samolot przyleciał wczoraj, 28 września. Drugi ma dołączyć w ciągu kilku najbliższych godzin.

Dowództwo NATO nie ujawniło, jak długo potrwa zaplanowana misja w rejonie Morza Bałtyckiego. Wspomniano ogólnie, że będzie to "kilka tygodni". Poza liczbą oddelegowanych do niej maszyn ujawniono, że pojawi się aż 150-osobowy odpowiednio przeszkolony personel.

E-3 Sentry to samoloty produkowane przez koncern Boeing w latach 1977-1992. Łącznie powstało ponad 60 egzemplarzy. Jako następcę opracowano E-7 Wedgetail , ale nie oznaczało to dla amerykańskiej armii odejścia od starszych jednostek. Wciąż są cenne i aktywnie wykorzystywane, czego nowa misja w ramach NATO dowodzi najlepiej.

E-7 Wedgetail – AWACS nowej generacji. To następca E-3 Sentry

E-3 Sentry mierzy 46,61 m długości oraz 12,6 m wysokości, a jego rozpiętość sięga 44,42 m. Jest w stanie osiągać pułap do 10 tys. m i monitorować przestrzeń powietrzą w promieniu kilkuset km. Jest to uzależnione od wielkości obiektów. Oficjalny zasięg widzenia radarów w przypadku małych celów to 375 km. Duże obiekty, jak np. bombowce, elektronika E-3 Sentry jest w stanie wykryć nawet z odległości ponad 500 km. Wbudowane łącza transmisji danych zapewniają wymianę informacji z centrami dowodzenia niemalże w czasie rzeczywistym.