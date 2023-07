Mogą już latać nad Polską. Wkrótce stworzą istny rój na niebie

Łącznie do Polski trafią 48 maszyny FA-50 Fighting Eagle , za których produkcję odpowiada firma Korea Aerospace Industries. Pierwsze 12 egzemplarzy będzie latać nad polskim niebem jeszcze w tym roku , natomiast dostawy pozostałych rozpoczną się w 2025 r. Andrzej Duda ogłaszał w ubiegłym roku, że pozyskanie nowych samolotów bojowych "wyznacza początek końca obecności postsowieckich samolotów myśliwskich w naszej przestrzeni powietrznej". FA-50 obok F-16 C/D Block 52+ i F-35A mają stanowić kluczowy sprzęt polskich sił powietrznych .

Oblatany w 2011 r. dwuosobowy myśliwiec FA-50 jest wyposażony w silnik General Electric F404, który napędza też m.in. F/A-18 czy F-117. Rozpiętość skrzydeł tego mierzącego 13 metrów długości samolotu wynosi niespełna 9,5 metra. W wersji gotowej do lotu masa FA-50 przekracza 12 ton.

Zamówione przez Polskę myśliwce rozpędzają się do prędkości maksymalnej 1,5 Ma i osiągają niemal 2 tys. km zasięgu przy poruszaniu się na pułapie powyżej 14 km. Warto wspomnieć jednak, że FA-50 został stworzony jako lekki samolot bojowy. Oznacza to zatem, że nie można go bezpośrednio porównywać ze wspomnianymi F-16 C/D Block 52+ lub F-35A. Dziennikarka WP Karolina Modzelewska podkreśla, że "mają mniejsze od nich możliwości, ale nie są pozbawione zalet".