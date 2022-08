Pojawiły się blisko Tajwanu. To chińskie pociski rakietowe

DF-17 to stosunkowo nowa broń, zaprezentowana po raz pierwszy na defiladzie w październiku 2019 r. Zestaw, z którego odpalane są rakiety , ma ok. 11 m długości, a jego masa wynosi 15 t. Jakie są możliwości chińskich pocisków naddźwiękowych?

DF-17 to pierwszy w Chinach operacyjny, naddźwiękowy pocisk rakietowy średniego zasięgu. Prace nad tą bonią były prowadzone co najmniej od 2014 r. Raport Biuletynu Naukowców Atomowych 2020 na temat chińskich sił nuklearnych szacuje maksymalny zasięg DF-17 na ponad 1800 km. Należy nadmienić, że odległość pomiędzy Fuzhou (stolicą Fujian) a Tajwanem wynosi nieco ponad 300 km, a zatem jest to dystans będący w zasięgu chińskich rakiet.