Pojawił się na Śląsku. Wchodzi do budynków i może przegryźć skórę

Pająk Nosferatu, a właściwie Zoropsis spinimana, zawdzięcza swoją nazwę specyficznemu wyglądowi – jego twarz wygląda od przodu jak twarz wampira. To jednak nie jedyny powód, dla którego ten okaz budzi grozę. Zoropsis spinimana jest stosunkowo dużym gatunkiem. Samce osiągają ok. 1,5 cm długości, natomiast samice ok. 2 cm. Rozpiętość odnóży może natomiast przekroczyć 3 cm.

Do tej pory pająk Nosferatu był widywany w regionie Morza Śródziemnego. Trafił jednak do Niemiec, gdzie po raz pierwszy dostrzeżono go w 2005 r. w Badenii-Wirtembergii. Jak teraz jednak podają lokalne media – Nosferatu pojawił się również w Polsce. Czy jego obecność jest powodem do obaw?