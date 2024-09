Ten sam niż doprowadził do powodzi w 1997 r. Niż genueński nad Polską

Ostrzeżenia trzeciego stopnia wydane dla województw dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego, alerty informujące o możliwych podtopieniach i w końcu przygotowania wojsk, aby w razie potrzeby przynieść Polkom i Polakom pomoc . To wszystko efekt pojawienia się nad Polską niżu genueńskiego. Czym natomiast jest to zjawisko, które w ostatnich dniach było odmieniane przez wszystkie przypadki?

Niż genueński to zjawisko pogodowe, które zawdzięcza swoją nazwę obszarowi, w którym powstaje. A tworzy się w Zatoce Genueńskiej na Morzu Śródziemnym, w pobliżu Włoch. Układ genueński powstaje w chwili, kiedy masy chłodnego powietrza spotykają się z ciepłymi wodami morskimi . W takiej sytuacji następuje utworzenie się cyklonu, czyli ośrodku niskiego ciśnienia, który dalej wędruje jednym ze szlaków określonych przez meteorologów. Pojawieniu się układu Boris sprzyjała cyrkulacja powietrza z Arktyki, skąd na przełomie 8 i 9 września zaczęło docierać do Europy mroźne powietrze.

Wobec potencjalnego wystąpienia tak ekstremalnych warunków pogodowych w Polsce, w opinii publicznej często podnoszony jest argument, jakoby to zmiany klimatyczne odpowiadały za tworzenie się tego typu zjawisk. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że jest to zjawisko znane od dawna – to właśnie niż genueński doprowadził do powodzi tysiąclecia we Wrocławiu w 1997 r.