Pojawiają się zaraz po naszej śmierci. Wiedzą o niej więcej, niż mogło się wydawać

Jak informuje serwis Live Science, naukowcy zbierali próbki DNA z skóry zmarłych oraz gleby otaczającej zwłoki przez pierwsze 21 dni po śmierci. W tym czasie następuje intensywny rozkład tkanek. Zebrane próbki posłużyły do stworzenia ogólnego obrazu mikrobiomu obecnego w każdym z tych miejsc.

Kolejnym krokiem badaczy było wykorzystanie zgromadzonych danych oraz wcześniejszych analiz do stworzenia narzędzia z pomocą uczenia maszynowego. Narzędzie to pozwala określić czas, jaki upłynął od śmierci z dokładnością do trzech dni. Naukowcy są przekonani, że ich odkrycia mogą znaleźć zastosowanie w badaniach kryminalistycznych prowadzonych w różnych warunkach klimatycznych. Zaznaczają jednak, że konieczne są dalsze badania w celu udoskonalenia narzędzia.