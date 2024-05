Polacy zbadali mikroplastik. Kolejny problem rolników?

- Mikroplastik odparowuje z wodą i może się przemieszczać z masami powietrza na wielkie odległości, a potem spadać z deszczem. Do gleby trafia również w wyniku rozkładu większych plastików, na przykład folii, którymi przykrywa się pola uprawne, a także z osadów z oczyszczalni ścieków, które są stosowane do nawożenia pól. Jednym z największych źródeł mikroplastiku są drobinki, które powstają podczas ścierania opon samochodowych – tłumaczyła.

Badania pokazują, że każdego tygodnia do naszego organizmu dostaje się około 5 gramów mikroplastiku, co odpowiada mniej więcej jednej łyżeczce. Naukowcy podejrzewają, że mikroplastik może się odkładać w żyłach i tętnicach, ale na razie brakuje badań, które by to potwierdziły. Co więcej, mikroplastik może wiązać inne niebezpieczne zanieczyszczenia, które napotyka na przykład w wodzie, a które są następnie wchłaniane przez nasze organizmy.