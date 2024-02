Pogrom rosyjskich bombowców. Na listę straconych maszyn trafił kolejny Su‑34

Serwis Defence Blog zwraca uwagę, że według Sztabu Generalnego Ukrainy w okresie od 24 lutego 2022 r. do 21 lutego 2024 r. Siły Zbrojne Ukrainy zniszczyły 338 samolotów i 325 helikopterów należących do sił rosyjskich. Na liście straconych maszyn jest sporo bombowców taktycznych Su-34, które Moskwa wykorzystuje m.in. do przeprowadzania precyzyjnych ataków na cele naziemne w Ukrainie.