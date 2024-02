Zła passa rosyjskiego lotnictwa trwa. "Nie działają już z taką śmiałością jak wcześniej"

Su-34 (w kodzie NATO Fullback) to rosyjski wielozadaniowy samolot myśliwsko-bombowy zdolny do przenoszenia taktycznej broni jądrowej. Jak już informowaliśmy, Su-34 jest pochodną samolotów myśliwskich Su-27, co widać głównie w jej konstrukcji. W Su-34 zachowano podstawowy układ Su-27, konstrukcję płatowca, silników, większość konstrukcji skrzydła, ogona i znaczną część wyposażenia pokładowego. Zmieniono w nim natomiast kadłub (w tym dziób samolotu) oraz kokpit. Su-34 ma długość ponad 23 m, rozpiętość skrzydeł 14,7 m i wysokość 6,09 m. Jego masa własna to 17700 kg, a masa startowa 38200 kg.