Pogoda w Polsce. Zimno, ale słonecznie. IMGW wydało ostrzeżenia dla całego kraju

Pogoda w Polsce minie dziś pod znakiem słońca i niskich temperatur. Bezchmurne niebo, brak opadów deszczu i śniegu - tak zapowiada się wtorek 24 marca. Niestety, w parze z promieniami słonecznymi nie pójdą wysokie temperatury. Dziś możemy spodziewać się maksymalnie 7 stopni Celsjusza na północnym zachodzie kraju. Najchłodniej będzie zaś we wschodnich województwach, gdzie termometry pokażą 3 st. C. W pozostałych rejonach od 4 do 6 stopni.