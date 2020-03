Pogoda w Polsce. Przymrozki i opady śniegu. IMGW wydaje ostrzeżenia dla całego kraju

Słoneczna pogoda w Polsce nie idzie w parze z wysokimi temperaturami. Choć w poniedziałek 23 marca możemy cieszyć się niemal bezchmurnym niebem, to w przypadku konieczności wyjścia z domu powinniśmy zaopatrzyć się w zimowe kurtki. Termometry pokażą dziś od 1 st. C. (Podkarpacie) do maksymalnie 6 stopni Celsjusza w województwie zachodnio-pomorskim.