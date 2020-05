Pogoda na 12 maja. IMGW ostrzega przed przymrozkami. Miejscami opady śniegu

Pogoda we wtorek 12 maja przyniesie spore ochłodzenie. O wyższych temperaturach musimy zapomnieć co najmniej do piątku. Dziś najcieplej będzie w Wielkopolsce i w województwie zachodnio-pomorskim, gdzie termometry pokażą 12-13 stopni Celsjusza. Najchłodniej będzie zaś na Podlasiu - tam maksymalnie 8-9 st. C. W pozostałej części kraju chłodno, od 10 do 11 stopni.