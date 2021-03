Podróże z prędkością nadświetlną? Naukowcy wierzą, że są coraz bliżej rozwiązania

Jeśli zamierzamy podróżować do odległych gwiazd w ciągu jednego ludzkiego życia, będziemy potrzebować napędu szybszego od światła. Chociaż brzmi to jak scenariusz "Star Treka", to naukowcy są zdania, że znaleźli sposób na opracowanie napędu warp.

Droga Mleczna Źródło: Pexels