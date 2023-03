Poderwano polskie F-16. Maszyny towarzyszyły "latającej fortecy"

Minister obrony, Mariusz Błaszczak poinformował w sobotę, 11 marca za pośrednictwem Twittera, że polskie myśliwce F-16 zostały rozdysponowane do eskortowania amerykańskiego bombowca strategicznego B-52. To kolejna taka akcja w ostatnim czasie. Wicepremier podkreślił: "To ważny element ćwiczenia interoperacyjności. Wspólnie dbamy o bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO".