Początek dostaw śmigłowców LAH‑1 Miron. To koreańskie wsparcie dla Apache’y

To nowa, opracowana w Korei broń przeciwpancerna, zdolna do atakowania celów niewidocznych znajdujących się poza zasięgiem wzroku (NLOS), a także do ich samodzielnego poszukiwania. Produkcja pilotażowej partii pocisków TAipers już się rozpoczęła, a ich wejście do służby zaplanowano na 2026 rok.