Płoną składy amunicji w Rosji. Kolejny duży sukces Ukraińców

"Minionej nocy jednostki Sił Systemów Bezzałogowych Sił Zbrojnych Ukrainy, we współpracy z innymi komponentami Sił Obrony, celnie uderzyły w 67. arsenał Głównego Zarządu Rakiet i Artylerii rosyjskiego ministerstwa obrony zlokalizowany w obwodzie briańskim. Według naszych informacji przechowywana była tam amunicja do broni rakietowej i artyleryjskiej, w tym pochodząca z KRLD, a także kierowane bomby lotnicze. Znaczna ich część znajdowała się pod gołym niebem" - napisano w komunikacie ukraińskiego Sztabu Generalnego na Telegramie.

Korea Północna jest największym sojusznikiem Rosji, a relacje obydwu państw mocno zacieśniają się od początku wojny w Ukrainie. Pjongjang dostarcza Rosji ogromne ilości amunicji artyleryjskiej. Są to przede wszystkim pociski kal. 122 mm oraz kal. 152 mm. Jest to amunicja bardzo cenna dla Rosjan, ponieważ wykorzystują ją w swoich systemach artyleryjskich.

Dodatkowo od początku 2024 r. Pjongjang wspiera Rosję pociskami balistycznymi KN-23. To broń o dużej sile rażenia, każdy tego typu pocisk ma ok. 7,5 m długości oraz głowicę bojową o masie ok. 500 kg. Pozwala razić cele na dystansie ok. 600 km.