Planety z ocenami i kontynentami. Naukowcy mają nową teorię

Woda w składzie planet

- Wszystkie nasze dane sugerują, że woda od samego początku była jednym budulców Ziemi. A ponieważ cząsteczka wody występuje często, istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo, że dotyczy to wszystkich planet w Drodze Mlecznej . Decydującą kwestią dla obecności wody w stanie ciekłym jest odległość planety od jej gwiazdy - mówi profesor Anders Johansen z Centrum Formacji Gwiazd i Planet, który kierował badaniami.

Używając modelu komputerowego, Johansen i jego zespół obliczyli, jak szybko powstają planety i z jakich budulców. Badania wskazują, że są to cząsteczki pyłu lodu i węgla o wielkości milimetra, o których wiadomo, że krążą wokół wszystkich młodych gwiazd w Drodze Mlecznej. Powstały około 4,5 miliarda lat temu podczas formowania się tego, co później stało się Ziemią .

- Do momentu, w którym Ziemia rozrosła się do jednego procenta obecnej masy, nasza planeta zwiększała swoją objętość, przechwytując masę kamyków wypełnionych lodem i węglem. Wtedy Ziemia zaczęła rosnąć coraz szybciej, aż po pięciu milionach lat stała się tak duża, jak obecnie. Po drodze temperatura na powierzchni gwałtownie wzrosła, co spowodowało, że lód w kamieniach wyparował i dostał się na powierzchnię, tak że obecnie tylko 0,1 proc. planety składa się z wody, mimo że 70 proc. powierzchni Ziemi jest pokryte wodą - zaznacza Johansen.