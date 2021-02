NASA twierdzi, że niektóre ziemskie organizmy mogą przetrwać na Marsie

Naukowcy z NASA i German Aerospace Center w 2019 roku w ramach eksperymentu MARSBOx wypuścili do stratosfery kilka rodzajów grzybów i bakterii. Zrobili to, ponieważ stratosfera, druga co do wielkości warstwa atmosfery ziemskiej, znajdująca się powyżej warstwy ozonowej, ma warunki bardzo przypominające Czerwoną Planetę. Jest to idealne miejsce do testowania próbek i ich wytrzymałości w rzeczywistych, marsjańskich warunkach.