Plague Inc. bije rekordy. Twórcy gry odsyłają do oficjalnych źródeł o koronawirusie

W Chinach szaleje koronawirus. Przy epidemiach na popularności zyskuje gra Plague Inc., która przedstawia schemat rozprzestrzeniania się epidemii. Teraz bije kolejne rekordy na Steam, nawet jej strona nie wytrzymała tak dużej popularności.

Koronawirus spowodował rekordowe zainteresowanie grami Plague Inc. i Plague Inc: Evolved (East News, Fot: Yomiuri Shimbun)

Niedawno pisaliśmy o wzroście zainteresowania grą mobilną w Chinach. Równie dużym wzięciem cieszy się Plague Inc: Evolved. To jej remake na stacjonarne platformy (PC, PS4 i Xbox One), ale w zasadzie po prostu ulepszone wydanie Plague Inc. na "duże" maszyny do grania. Śledząc dane z serwisu steamcharts, który podaje w przybliżeniu liczbę jednocześnie grających w daną pozycję na Steam, widać, że ostatni tydzień był bez wątpienia rekordowy w całej historii Plague Inc: Evolved.

Taki przypadki jak koronawirus, to woda na młyn dla Plague Inc. W ciągu ostatnich 24 godzin grających w jednym momencie na platformie Valve było ponad 15 tysięcy. Historyczne maksimum, to też stan z ostatnich dni (a konkretnie z niedzieli 26 stycznia), kiedy produkcję odpaliło prawie 18 tysięcy graczy.

steamcharts

Wcześniej przez długi czas zainteresowanie miało stały poziom. Sporadycznie przekraczało tysiąc sesji z tytułem w tej samej chwili. Miało kilka pików zainteresowania na przestrzeni lat, ale i tak największy poprzedni zryw popularności w kwietniu 2018 roku, to nic wielkiego, przy ostatnich poziomach. Wtedy rekordem było trochę ponad 4 i pół tysiąca graczy.

W ostatnich dniach nawet strona internetowa gry nie wytrzymała naporu zainteresowanych. Widać koronawirus mocno napędza graczy nie tylko z Chin, ale i całego świata. Firma wystosowała wtedy oświadczenie na Twitterze (cóż, na stronie nie mogła - w końcu nie działała).

Twórcy Plague Inc. edukują i przestrzegają przed koronawirusem "Plague Inc. jest dostępne od ośmiu lat i za każdym razem, kiedy są większe skale zachorowań, widzimy wzmożony ruch graczy, jako ludzi, którzy szukają więcej informacji na temat tego, jak rozprzestrzenia się choroba i chcą zrozumieć przypadki epidemii. Grę zaprojektowaliśmy tak, aby była realistyczna i zawierała wiele informacji, jednak nie propagując przy tym żadnych poważnych zagrożeń z rzeczywistego świata. Zostało to zauważone przez CDC i inne wiodące organizacje medyczne na całym świecie."

Ważniejszy jest jednak ostatni akapit oświadczenia "Pamiętaj jednak, że Plague Inc. to gra - nie symulacja naukowa, a obecna epidemia koronawirusa to jak najbardziej rzeczywista sytuacja, która dotyka ogromną liczbę ludzi. Zawsze zalecamy, aby gracze poszukiwali informacji bezpośrednio od lokalnych i międzynarodowych organów związanych ze zdrowiem." Po czym w tweecie widzimy link do materiału o koronawirusie na stronach Światowej Organizacji Zdrowia WHO.