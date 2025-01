"Piramida" na Antarktydzie. Na jej temat powstało wiele teorii spiskowych

Ten region Antarktydy to prawdziwa kapsuła czasu. Znaleziono tam skamieniałości trylobitów (wymarłych paleozoicznych zwierząt bezkręgowych, należących do stawonogów) i innych organizmów pochodzących z okresu kambryjskiego, sprzed około 500 milionów lat. Góra sama w sobie jest efektem setek milionów lat erozji, a jej piramidalny kształt to wynik procesów takich jak erozja mrozowa.