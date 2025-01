Zdjęcie "kosmitów wychodzących z wody"? Nie, nie ma powodów do obaw

Zdjęcia przedstawiają nic innego, jak martwe aloesy (Aloe ferox, tzw. aloes uzbrojony). Vorster zauważył te dziwne formy podczas spaceru po plaży w prowincji Western Cape. Jest to gatunek drzewa, który pochodzi z południowej Afryki. Można go spotkać również w Polsce, gdzie jest uprawiany jako roślina ozdobna. Aloes uzbrojony jest również uprawiany dla potrzeb leczniczych (miąższ aloesu ma wiele uzdrawiających składników).

Sam Vorster był naprawdę zdziwiony reakcjami, które otrzymał od ludzi. Nie spodziewał się, że ktokolwiek mógłby rzeczywiście pomyśleć, że jego zdjęcia przedstawiają istoty z innych planet. Była to dla niego jedynie ciekawa obserwacja, którą zauważył. Pełni obaw internauci pytali go, czy w wodzie jest bezpiecznie i czy to, co widać na zdjęciach, pojawia się na plaży tylko nocą.