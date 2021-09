Pilot miał nerwy ze stali. Nagranie tego niskiego przelotu wbija w fotel

Boeing C-17A Globemaster III to jeden z największych na świecie samolotów zdolny transportować ładunki ponadgabarytowe o masie do 74 797 kg. Masywny, wytrzymały samolot długodystansowy (zasięg do 8 000 km w zależności od ładunku) przystosowany do działania w nieprzewidywalnych warunkach – umożliwiając szybkie rozmieszczenie oddziałów, zaopatrzenia, pojazdów, sprzętu i helikopterów w dowolnym miejscu na świecie.