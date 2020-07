Pierwszy taki wyciek metanu na Antarktydzie. Szkodliwy gaz wydobywa się z dna morskiego

Aktywny wyciek metanu na Antarktydzie na dnie Morza Rossa zauważyli naukowcy z Uniwersytetu Stanowego Oregon. Jest to pierwsze takie odkrycie, które opisali na łamach czasopisma naukowego "Proceedings of the Royal Society B".

Wyciek metanu z dna morskiego

Na wyciek zwrócono uwagę już w 2011 roku. Został on zauważony przez nurka. Jak uważają naukowcy, w miejscu wycieku metanu dopiero po 5 latach pojawiły się mikroorganizmy, które wspierają proces filtracji gazów cieplarnianych. Nie mają one jednak większego wpływu na rozmiar emisji.

Badacze nie są do końca pewni, co sprawiło, że doszło do aktywnego wycieku metanu na Antarktydzie. Temperatura Morza Rossa nie zmieniła się w drastyczny sposób w ostatnim czasie. Jest to niepokojące, ponieważ Antarktyda posiada bardzo duże złoża morskiego metanu. Według niektórych szacunków jest to nawet jedna czwarta morskiego metanu na Ziemi. Gdyby jego wyciek wymknął się spod kontroli, miałoby to poważne skutki dla środowiska.