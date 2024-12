Uwaga na żywe choinki. Lasy Państwowe ostrzegają przed nieproszonymi gośćmi

Lasy Państwowe przekazały, że nawet w grudniu kleszcze potrafią zakraść się do mieszkania wraz z wnoszoną choinką, nieważne czy pochodzi ona z lasu czy ze sklepowego stoiska. Te niewielkie pasożyty, mimo zimowej pory, nie tracą swojej aktywności, co budzi niepokój wśród leśników.

- Kleszcze kojarzymy z wiosennymi i letnimi eskapadami w dzikie ostępy przyrody. Wtedy też się przed nimi zabezpieczamy, a po przyjściu do domu dokładnie oglądamy, czy aby nie przyprowadziliśmy na sobie jakiegoś pasażera na gapę. Okazuje się, że pomimo tego, że mamy początek grudnia, to cały czas kleszcze są aktywne. Spowodowane to jest stosunkowo wysokimi temperaturami, jak na tą porę roku. Kleszcza ze zdjęcia znalazł na sobie dzisiaj leśniczy z okolic Iławy - informują Lasy Państwowe w swoich social mediach.