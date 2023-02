Pierwszy raz w historii. Wyjątkowe lodowisko przegrało z zimą

Rideau Canal Skateway to największe naturalne lodowisko na świecie znajdujące się w stolicy Kanady, Ottawie, na kanale Rideau zarejestrowanym na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Gdy tylko pozwalają na to warunki atmosferyczne i grubość oraz stan pokrywy lodowej jest otwierane dla wszystkich chętnych. Chodzi o ponad milion osób, bo tyle odwiedza Rideau Canal Skateway co sezon by przebyć 7,8-kilometrową trasę lub przynajmniej jej część.