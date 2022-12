Zespół naukowców w ramach misji COLDEX (Center for Oldest Ice Exploration) poszukuje najstarszego lodu Antarktydy, aby lepiej zrozumieć, jaki klimat dawniej panował na naszej planecie. Wiąże się to z koniecznością przeprowadzania licznych eksperymentów. Jeden z nich polegał na spuszczeniu kamery w dół 93-metrowego odwiertu. Powstały w ten sposób poklatkowy film, pozwala zobaczyć, co dzieje się pod Antarktydą.