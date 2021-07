Pierwszy raz na Ziemię dotrą takie skały. Pochodzą z niewidocznej strony Księżyca

Wyniki badań mogą przyczynić się do lepszego poznania i zrozumienia Srebrnego Globu. Dzięki nim Chińczycy przybliżą się też do realizacji pomysłu jakim jest budowa bazy księżycowej, która będzie pełniła m.in. funkcję stacji badawczej. Obiekt ma powstać przy współpracy Rosjan. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, będzie to otwarcie nowego etapu podboju kosmosu. Podobny pomysł związany z budową kosmicznej bazy ma Elon Musk. Miliarder planuje jednak kolonizację Marsa.