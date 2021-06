Kometa pełna alkoholu. Naukowcy potwierdzają odkrycie

Eksperci przedstawili kilka możliwych scenariuszy, które mogą wyjaśniać, co dzieje się w przypadku tego wyjątkowego ciała niebieskiego. Jeden z nich zakłada występowanie reakcji chemicznej, w której światło słoneczne może jonizować niektóre atomy lub cząsteczki znajdujące się w komie, blisko jądra komety. Efektem ich zderzeń z innymi cząsteczkami może być przenoszenie części energii kinetycznej oraz ogrzewanie rozrzedzonego gazu w komie. Inne z wyjaśnień zakłada, że z komety 46P/Wirtanen uwalniają się duże kawałki lodu, które ulegają sublimacji, co prowadzi do wzrostu energii w komie.