Zhurong w końcu pokazał pierwsze zdjęcie Marsa. Chinom się udało!

Przez ten czas powstało kilka teorii spiskowych, a wątpliwości rozchodziły się po internecie non stop. Wiele osób podejrzewało, że Zhurong uległ uszkodzeniu, ale nic z tego. Chiny po prostu potrzebowały czasu, by podzielić się zdjęciem. Według oficjalnych informacji miało się to wydarzyć do końca maja – tak się stało.