Pierwszy polski F‑35 w powietrzu. Husarz zaliczył lot testowy

We wpisie przypomniano również, że po oficjalnym przekazaniu polskim Siłom Powietrznym pierwsze F-35A będą początkowo stacjonować w bazie Ebbing Air National Guard w stanie Arkansas. To tutaj odbędzie się szkolenie polskich pilotów. Zgodnie z planem pierwsze samoloty trafią do Polski w 2026 r., a ich dostawy zakończą się w 2030 r.