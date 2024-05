Pierwsze takie zdjęcia. Mocarstwo pokazało nowy bombowiec

B-21 Raider to bombowiec wykorzystujący technologię stealth , która obejmuje szereg rozwiązań utrudniających jego wykrycie przez dostępne środki obserwacji i rozpoznania. Jej działanie, właśnie na przykładzie B-21 Raider, szczegółowo opisywał Łukasz Michalik, dziennikarz Wirtualnej Polski .

W styczniu 2024 r. przedstawiciele koncernu Northrop Grumman potwierdzili, że rozpoczęła się masowa produkcja B-21 Raider . Szacunkowy koszt jednego egzemplarza może dochodzić do nawet 700 mln dolarów (z uwzględnieniem części zamiennych oraz sprzętu pomocniczego).

Chociaż maszyna była już pokazywana, to do tej pory nigdy nie prezentowano jej w locie. A przynajmniej nie oficjalnie, bo dopiero teraz zmieniło się to za sprawą zdjęć opublikowanych przez 412. Skrzydło Doświadczalne Bazy Sił Powietrznych Edwards. Z krótkiego opisu dowiadujemy się, że zdjęcie startującego B-21 Raider zostało wykonane w styczniu, a zdjęcia bombowca w locie i w hangarze na początku kwietnia.