Ukraińcy pokazali zdjęcia. Nikt na świecie nie ma takiej broni

2S22 Bogdana stała się pewnym symbolem trwającej wojny. Haubica została opracowana jeszcze w 2016 r., a zaprezentowana w 2018 r. Ukraińcy długo bazowali wyłącznie na jednym egzemplarzu, który traktowano jako rodzaj eksperymentu. W wyniku rosyjskiej agresji zostali zmuszeni do sprawdzenia go w warunkach bojowych. Efekty okazały się nadspodziewanie dobre, ponieważ 2S22 Bogdana miała duży udział w operacji wyzwolenia Wyspy Węży . Dość szybko podjęto w związku z tym decyzję o uruchomieniu produkcji seryjnej, która cały czas trwa i przynosi kolejne wersje z istotnymi ulepszeniami.

Opublikowane zdjęcia pozwalają zauważyć, że zgodnie z głoszonymi planami udało się wyeliminować jeden z większych mankamentów, z jakimi musieli borykać się żołnierze obsługujący tę haubicę. Najnowsza wersja, 2S22 Bogdana 3.0, została wyposażona w mechanizm wspomagający ładowanie amunicji do armaty.

To istotna pomoc dla załogi. Wykorzystywane są tutaj bowiem pociski kal. 155 mm o średniej wadze ok. 40 kg. Poza większym komfortem pracy taka zmiana przekłada się też na lepsze możliwości bojowe - poprawia szybkostrzelność, która dochodzi do sześciu pocisków na minutę. Jak już wcześniej tłumaczyli Ukraińcy, "bez zautomatyzowanego mechanizmu dosyłającego amunicję szybkostrzelność dzieli się przez dwa".