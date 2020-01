Pierwsza brytyjska astronautka: Obcy na pewno istnieją. Możliwie, że znajdują się na Ziemi

Helen Sharman, pierwsza brytyjska astronautka wyznała, że jej zdaniem kosmici na pewno istnieją i mogą znajdować się na Ziemi.

– Jest tak wiele miliardów planet we Wszechświecie, że gdzieś muszą istnieć inne formy życia – powiedziała w wywiadzie dla "The Observer".

Kosmici na Ziemi

– Czy byłyby to istoty takie jak ja, czy ty, zbudowane z węgla i azotu? Możliwe, że nie – stwierdziła i dodała, że jeśli faktycznie nie mamy możliwości ich zobaczyć, to mogą się znajdować one nawet tu na Ziemi – To możliwe, że są tutaj i teraz i po prostu ich nie widzimy.