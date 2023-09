Pentagon powiadomił Rosję. Minuteman III zostanie wystrzelony

Poza bronią bazowania lądowego reprezentowaną przez międzykontynentalne pociski balistyczne Minuteman III, amerykańska triada nuklearna obejmuje także okręty podwodne i bombowce strategiczne. Amerykanie wykorzystują rakiety Trident II D5 rozmieszczone na atomowych okrętach podwodnych typu Ohio oraz bombowce strategiczne B-2 i B-52 . Młodszy i mniejszy B-2 może przenosić do 22 t uzbrojenia. W przypadku B-52 produkowanego w latach 1954-1963, ale wciąż pozostającego w użytku, maksymalna dopuszczalna masa uzbrojenia dochodzi do aż 31 t.

Minuteman III został natomiast wcielony do służby w 1970 r. Obecnie szacuje się, że Amerykanie posiadają ok. 400 - 450 sztuk. Są przechowywane w specjalnych silosach, które zostały wzmocnione i mają zapewniać należyty stopień ochrony przed zniszczeniem (np. w wyniku ataku czy klęski żywiołowej).

Minuteman III cechuje się długością ponad 18 m i średnicą wynoszącą ok. 1,8 m. Masa startowa tego pocisku sięga 32 tys. kg.

Podczas kolejnego testu Minuteman III zostanie wystrzelony z bazy sił kosmicznych Vandenberg. To placówka zlokalizowana w stanie Kalifornia. Nie podano, jaką odległość ma przebyć. Podczas jednego z ostatnich tego typu testów pokonał dystans 6759 km, ale wiadomo, że może być on jeszcze większy. Maksymalny zasięg międzykontynentalnego pocisku balistycznego Minuteman III wynosi aż 13 tys. km. Prędkość tej broni dochodzi natomiast do 24 tys. km/h.