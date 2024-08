Pentagon potwierdza. Gigant w trybie pilnym płynie na Bliski Wschód

Od października 2023 r. Izrael walczy z Hezbollahem i Hamasem . W ostatnich tygodniach sytuacja na Bliskim Wchodzie stała się jeszcze bardziej napięta. Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby stwierdził, że spodziewany jest "znaczący zestaw ataków" Iranu na Izrael. Sojusznicy Izraela systematycznie wysyłają na Bliski Wschód posiłki. W przypadku USA były to już m.in. kolejne myśliwce F-22 Raptor czy okręt podwodny USS Georgia wyposażony w pociski manewrujące. Na tym jednak nie koniec.

"Sekretarz obrony wydał rozkaz, aby grupa uderzeniowa lotniskowca USS Abraham Lincoln, wyposażona w myśliwce F-35C, przyspieszyła swoje przybycie do obszaru odpowiedzialności Dowództwa Centralnego, zwiększając tym samym możliwości, jakie już teraz zapewniane są przez grupę uderzeniową lotniskowca USS Theodore Roosevelt" - napisano w komunikacie wydanym przez Dowództwo Centralne Stanów Zjednoczonych (CENTCOM).

USS Abraham Lincoln to lotniskowiec z napędem atomowym, który jest zaliczany do jednostek typu Nimitz. Został wprowadzony do służby w 1989 r. Cechuje się długością 333 m oraz szerokością 40,8 m. Jest w stanie osiągać prędkość ponad 30 węzłów.