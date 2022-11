Pentagon podjął decyzję. Artyleria z Ukrainy będzie naprawiana w Polsce

Dziennik podkreśla, że Ukraińcy wystrzeliwują dziennie od 2 tys. do 4 tys. pocisków artyleryjskich, co ma znacznie przekraczać możliwości reakcji Rosjan. Medium przypomina również, że USA dostarczyły obrońcom haubice M777 kal. 155 mm i to one będą najpewniej główną bronią, która będzie trafiać do punktu napraw. Jest to sprzęt produkowany przez brytyjski koncern zbrojeniowy BAE Systems, której zasięg – w zależności od użytego pocisku – wynosi od 30 km do 40 km.