Straszyli nią świat. Rakieta Oresznik była nieuzbrojona

Informatorzy, na których powołuje się agencja Reutera, wskazują, że na temat Oresznika wiadomo dziś, że jest to amunicja dalekiego zasięgu przeznaczona przede wszystkim do ataków nuklearnych na cele w odległości tysięcy kilometrów. – W przypadku tego pocisku nie było materiałów wybuchowych. Nie było takich eksplozji, jakich się spodziewaliśmy. To nie było nic wielkiego – mówił agencji Reutera jeden z informatorów.