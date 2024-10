Kongres znalazł rozwiązanie. Otóż zdecydował o zamówieniu kolejnego okrętu podwodnego klasy Virginia, rezygnując z finansowania programu rozwoju morskiego samolotu bojowego 6. generacji, znanego pod nazwą F/A-XX. Dla Pentagonu to nie do przyjęcia.

Do problemu odniósł się amerykański sekretarz obrony Lloyd Austin: "Zamówienie drugiego okrętu podwodnego wymagałoby ograniczenia programu myśliwców nowej generacji o 400 milionów dolarów. Program rozwoju myśliwców byłby niewykonalny , co pogorszyłoby zdolność marynarki wojennej do wystawiania samolotów nowej generacji, niezbędnych w latach 2033–2037".

Okręty podwodne typu Virginia to seria nowoczesnych, "myśliwskich" jednostek z napędem jądrowym, przeznaczonych zarówno do walki z okrętami pod- i nawodnymi, jak i do atakowania celów na lądzie przy pomocy pocisków manewrujących, a także do wsparci działań jednostek specjalnych.