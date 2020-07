Pełnia Księżyca już dziś. Sprawdź, co jeszcze zobaczymy na niebie w lipcu

Pełnia Księżyca w lipcu będzie widoczna na niebie od 4 do 6 lipca, ale najjaśniej nasz naturalny glob zaświeci w nocy z soboty na piątek. Z kolei już 5 lipca, nad ranem będzie można obserwować częściowe zaćmienie Księżyca. To nie będą jedyne atrakcje, jakie będzie można zobaczyć w najbliższych dniach na nocnym niebie.

Obłoki srebrzyste

Od połowy czerwca trwa sezon na obłoki srebrzyste , czyli chmury polarne widziane w półzmroku. Są to najwyżej obserwowane chmury na Ziemi, które znajdują się w mezosferze około 75–85 km ponad powierzchnią ziemi. Niezwykłe chmury będzie można obserwować aż do sierpnia.

Niebo nocą w lipcu

Poza Księżycem w pełni na niebie będzie można zobaczyć jeszcze dwa duże jaśniejący obiekty. 14 lipca Jowisz znajdzie się po przeciwnej stronie Ziemi niż Słońce, więc będzie można go zobaczyć na wschodniej części nieba. Kilka dni później (20 lipca) będzie można obserwować drugą największą planetę Układu Słonecznego - Saturna .

3 lipca kometa C / 2020 F3 minęła Ziemię i poleciała w kierunki Słońca, ale jeżeli nie ulegnie zniszczeniu - będzie można ją ponownie zaobserwować już 23 lipca. To nowo-odkryty obiekt, który NASA zidentyfikowała 27 marca 2020 r. z pomocą NEOWISE.

Planety i komety najłatwiej jest obserwować z pomocą teleskopów, ale jeśli uda wam się znaleźć miejsce z czystym niebem, z dala od miejskich świateł, to lipiec jest również okazją do obserwacji deszczu meteorytów.

Południowa delta Akwarydy będzie widoczna na niebie od 12 lipca do 23 sierpnia, a szczyt roju będzie można zaobserwować już 28 lipca 2020 r. Chociaż nie jest to rój tak okazały jak Perseidy, to również warto wypatrywać ich na niebie.