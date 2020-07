Pełnia Księżyca w lipcu 2020 już w tym tygodniu. Sprawdź, kiedy zaświeci Księżyc Grzmotów

W piątek, nad ranem Księżyc znajdzie się na tyle blisko Słońca, że jego północna krawędź zostanie przesłonięta przez częściowy cień Ziemi. Dojdzie więc do częściowego zaćmienia Księżyca. Nie będzie to pierwsze tego typu zaćmienie w tym roku, jednak jest to okazja to zrobienia pięknych zdjęć, o ile pogoda na to pozwoli.