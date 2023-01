Więcej Patriotów dla Ukrainy. Kolejny kraj chce wysłać tę broń

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Berlin i Waszyngton dostarczą obrońcom po jednej baterii systemu Patriot. Teraz do tego grona zamierza dołączyć Holandia, o czym poinformował właśnie premier tego kraju Mark Rutte. Przypominamy, czym jest system Patriot i dlaczego może on odegrać kluczową rolę w odpieraniu rosyjskiej agresji.

System Patriot ma wzmocnić ukraińską obronę przeciwlotniczą. Jest to to nowoczesna broń rakietowa ziemia-powietrze osadzona na platformie samochodowej. Kompleks, jak zwracała uwagę Karolina Modzelewska, ma przede wszystkim tworzyć " tarczę antyrakietową ", która zapewnia ochronę przed pociskami i rakietami dalekiego zasięgu. Ukraiński serwis Militarnyj zauważa, że Holandia dysponuje obecnie kilkoma dywizjami przeciwlotniczych systemów rakietowych Patriot w wersjach PAC-2 i PAC-3.

Za produkcję tek broni odpowiada grupa amerykańskich firm zbrojeniowych na czele z koncernem Raytheon. Wspomniane PAC-2 i PAC-3 to wersje pocisków, które mogą być wystrzeliwane z Patriotów. Pierwsze z nich są wyposażone w głowicę odłamkową i mają za zadanie niszczyć samoloty oraz głowice balistyczne. Drugi typ pocisków jest z kolei przystosowany do zwalczania pocisków manewrujących oraz taktycznych rakiet balistycznych.

Broń jest w stanie neutralizować cele znajdujące się na dystansie do 100 km (według niektórych źródeł jest to nawet 160 km) oraz na pułapie do 24 km. Naprowadzanie rakiet na daneyobiekt odbywa się poprzez sterowanie kanałem radiowym na naziemnym sygnale radarowym odbitym od celu. Prawdopodobieństwo trafienia w cel powietrzny systemem Patriot (przy użyciu pocisku PAC-3) wynosi 80-90 proc., a w taktyczny pocisku balistyczny 60-80 proc. przy braku przeszkód. Maksymalna prędkość celu, który może być skutecznie przechwycony przez tę broń, wynosi ok. 5760 km/h.