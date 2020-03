Park of Poland. Bilety do Suntago wyprzedają się w ekspresowym tempie

Park of Poland oficjalnie otworzono 20 lutego. Był to moment, na który czekało wielu. Widać to po tempie, w jakim znikają bilety do największego parku wodnego w Polsce. Wyprzedały się wszystkie wejściówki na nadchodzący weekend.

Park of Poland już dostępny dla odwiedzających (East News, Fot: Piotr Molecki/East News)

Park of Poland we Wręczy pod Mszczonowem jest niewątpliwą atrakcją dla wszystkich fanów wodnych rozrywek. Może jednocześnie pomieścić do 10 tys. osób, ale chętnych na wizytę w Suntago jest znacznie więcej. Niestety bilety na 21, 22 oraz 23 lutego zostały już wyprzedane.

Park of Poland: Ile kosztują bilety?

Największy park wodny w Polsce oferuje różne pakiety, których cena zależy od tego, ile stref chcą zobaczyć odwiedzający, od ich wieku, a także czasu, jaki spędzą na terenie obiektu. Jak czytamy na oficjalnej stronie Suntago: "Cena biletu obejmuje wejście do wybranych stref parku (Jamango, Relax, Saunaria). Cena nie obejmuje zabiegów w Wellness & SPA oraz produktów sprzedawanych w restauracjach i sklepach".

Szczegółowy opis dostępnych stref oraz cennik znajdują się tutaj. Całodzienny pobyt w strefie Jamango dla dorosłych kosztuje 99 zł, w strefach Jamango i Relax 114 zł, a w strefach Jamango, Relax i Saunaria 129 zł.