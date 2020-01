Suntago Wodny Świat - otwarcie już wkrótce. Co oferuje największy park wodny w Europie

WP Tech Poczta WP Pilot Program TV Menu Wiadomości

Suntago Wodny Świat będzie największym wodnym parkiem rozrywki w Europie. Obecnie trwają ostatnie prace wykończeniowe, co oznacza, że już niedługo będziemy mogi planować wypoczynek nad wodą we Wręczy pod Mszczonowem. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Suntago Wodny Świat - wizualizacja przygotowana przez Park of Poland (Materiały prasowe, Fot: Suntago Wodny swiat) Według informacji uzyskanych przez WP Finanse, najprawdopodobniej Suntago Wodny Świat będzie otwarty już drugiej połowie lutego. Dodatkowo do redakcji trafiły zdjęcia, które potwierdzają, że trwają już ostatnie prace wykończeniowe. Suntago Wodny Świat będzie pierwszym takim wodnym parkiem rozrywki w Polsce i największym w Europie. Wielkością będzie prześcigał niejedną galerię handlową, a wszystkie baseny będą znajdować się pod szklanym zadaszeniem. Na terenie parku znajdzie się 3500 m2 basenów, 32 zjeżdżalnie wodne oraz 2500 m2 saun termalnych. Nie zabraknie również różnych stref rozrywki, w tym tych dla najmłodszych. Poza atrakcjami wewnątrz hali, nie zabraknie też tych na świeżym powietrzu. Suntago Wodny Świat - kiedy otwarcie? - Park ma się otworzyć w drugiej połowie lutego. Jeśli nic się nie zmieni, to uda się to jeszcze zrobić w trakcie zimowych ferii na Mazowszu - czytamy na WP Finanse. Oznacza to, że Suntago Wodny Świat może zostać otwarty jeszcze przed 23 lutego. Na stronie rajwsercupolski.pl, która ruszyła dzisiaj możemy zapisać się do newslettera, by być na bieżąco z informacjami dotyczącymi parku. To również najpewniejsza metoda, by dowiedzieć się, kiedy dokładnie planowane jest otwarcie Suntago Wodny Świat. Suntago Wodny Świat - ceny Niestety na razie wciąż nie wiadomo, ile będzie kosztować bilet do parku Suntago Wodny Świat. Inwestor zapewnia, że będą one atrakcyjne, a park będzie dostępny przez cały rok. Dzieci będą mogły liczyć na dodatkowe zniżki, a ceny będą się różnić w zależności od pory roku i rodzaju pakietu. Zobacz też: Największy park wodny w Europie powstaje w Polsce. Wiemy więcej o cenach biletów Suntago Wodny Świat - jakie atrakcje? Poniżej podsumowujemy najważniejsze informacje o atrakcjach jakie znajdziemy w parku Suntago Wodny Świat: 31 zjeżdżalnie wodne

najdłuższa zjeżdżalnia wodna w Europie będzie mieć 320 m długości

820 m2 basenów z falą

symulator do nauki surfingu

400 palm sprowadzonych z Florydy, Malezji i Kostaryki, które znajdą się w strefie relaksu

baseny termalne o powierzchni 840 m2

gabinety masażu

solaria

baseny witalne

12 tematycznych atrakcji różnego rodzaju rozmieszczonych na powierzchni 2500 m2

w słoneczne dni możliwość spędzania czasu na zewnątrz

6 restauracji oraz 5 barów przy basenie Cała inwestycja Park of Poland znajduje się na terenie 20 ha. NA terenie poza parkiem rozrywki nie zabraknie również punktów gastronomicznych oraz noclegowych. W Suntago Wodny Świat może zostać przyjęte dziennie 15 tys osób. Suntago Wodny Świat - dojazd Suntago Wodny Świat zlokalizowany jest w okolicy Mszczonowa, w odległości ok. 60 km od Warszawy. Do obiektu projektowanego przez Park of Poland można dojechać autostradą A2 i drogą ekspresową S8. W 2018 roku otwarta została droga, która prowadzi bezpośrednio do parku Suntago Wodny Świat.