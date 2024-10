"Pantery" dopłynęły do Polski. W drodze są już kolejne

To kolejna ich dostawa na przestrzeni ubiegłych tygodni. Jeden z ostatnich transportów miał miejsce w połowie września, kiedy to MON poinformował o przekazaniu pięciu wozów . Tym razem dostawa obejmuje sześć czołgów.

Przypomnijmy, że do tej pory Polska zamówiła 180 "czarnych panter", jednak w tle trwają negocjacje związane z zakupem kolejnych egzemplarzy. Do tej pory wojsko otrzymało już ok. 60 czołgów K2. Razem z nimi – z Korei Południowej – regularnie dopływają do Polski haubice samobieżne K9 Thunder oraz wyrzutnie Homar-K.