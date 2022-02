Pancerne wagony zostaną wyposażone w stanowiska ogniowe

Stany Zjednoczone zajęły się tworzeniem zupełnie nowych, specjalnych wagonów, które mają trafić do użytku już w 2024 roku. Konkretniej mówiąc są to pancerne wagony REV , czyli Rail Escort Vehicle . Projekt ma związek z problemem w postaci radioaktywnych odpadów, a dokładniej z ich transportowaniem.

Wagony REV będą wyposażone w dodatkowe funkcje bezpieczeństwa, czyli m.in. kamery. Co ciekawe, według doniesień serwisu The War Zone, pancerne wagony powinny mieć stanowiska ogniowe, niezbędne na wypadek zorganizowanego ataku. Gdyby się nad tym zastanowić, to będzie co chronić, ponieważ jeden REV z pełnym obciążeniem powinien ważyć około 84 tony.