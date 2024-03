Pancerne bestie dopłynęły do Gdyni. Polska rośnie w siłę

Po kilku miesiącach od ostatniej dostawy czołgów K2 (z czerwca 2023 r.) do Polski przypłynęły kolejne ze 180 zamówionych w Korei Południowej (w 2022 r.) czołgi K2 . Tym samym Siły Zbrojne RP mają obecnie na wyposażeniu 31 egzemplarzy K2 Black Panther . Dostawy odbywają się od 2022 r. i mają trwać do 2025 r.

Łączna kwota, którą Warszawa zapłaciła za południowokoreańskie czołgi z pakietem szkoleniowym i logistycznym, to 3,34 mld dolarów. Na kolejną dostawę K2 wojsko nie musi długo czekać – Agencja Uzbrojenia komunikuje, że następne maszyny dotrą do portu jeszcze w bieżącym miesiącu. W całym 2024 r. do Polski ma trafić natomiast łącznie ok. 60 egzemplarzy tych pojazdów.