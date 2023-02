Pakistan dalej wspiera Kijów? Chodzi o dostawy cennej amunicji

Pakistan najprawdopodobniej zwiększa dostawy amunicji do Ukrainy, o czym donosi The Economic Times. Ładunki mają docierać do niemieckich portów, a następnie być transportowane przez Polskę do Ukrainy. W jednej z takich przesyłek wysłanych z portu w Karaczi miało znajdować się 10 tys. pocisków do samobieżnych wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych BM-21 Grad. Przypominamy, co to za broń.