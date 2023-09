Ostatnia taka okazja. Wyjątkowa kometa będzie widoczna z Ziemi

Kometa Nishimura (C/2023 P1) została odkryta 11 sierpnia 2023 przez japońskiego astronoma-amatora Hideo Nishimurę (to właśnie od jego nazwiska pochodzi nazwa komety). Co ciekawe, obiekt został zauważony przez Nishimurę zanim odkrył go którykolwiek z automatycznych systemów obserwacji.